Mourinho annuncia la serie Netflix su di lui: ecco quando esce

José Mourinho dopo la vittoria contro la Cremonese ha fatto un particolare annuncio in conferenza stampa: "Giovedì prossimo su Netflix uscirà un documentario gigante su di me. Ci sono cose che si sapranno solo lì e lì sparete che io sono un pazzo totale". Poi lo Special One svela un retroscena di mercato: "Non avevo ancora firmato con la Roma, avevo dato la mia parola alla Roma e un club mi ha chiesto di rompere il compromesso con i giallorossi. Quando usciranno queste cose su Netflix tutti mi diranno che sono un pazzo totale. Quando ci sono state le offerte del Portogallo e dell’Arabia il primo a saperlo è stato il mio presidente. Non penso che loro parlino alle mie spalle e che stiano cercando altri allenatori".