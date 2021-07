A quasi due mesi dal suo annuncio ufficiale da parte del club giallorosso, Josè Mourinho domani sbarcherà a Roma. Il tecnico ha quindi salutato Setubal, in Portogallo, ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia: "Arrivederci Setubal", scrive sotto una sua foto di Instagram mentre guarda l'Oceano Atlantico. Lo Special One sbarcherà domani a Ciampino alle 12 con un volo privato proveniente da Lisbona, mentre tra domenica e lunedì ci dovrebbe essere la conferenza stampa di presentazione.