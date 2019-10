E' uno degli allenatori più chiacchierato di queste settimane. Lui si è più volte dichiarato pronto per tornare là dove gli compete: alla guida di una panchina importante. Secondo il Daily Mail, la panchina più gradita da José Mourinho è quella del Tottenham. Con Pochettino sempre più in bilico, il profilo del portoghese è più che un'idea per gli Spurs che stanzierebbero per lui una buona somma di denaro da investire sul mercato di riparazione.

Anche Lione si è interessato a Mou trovando però una fredda risposta da parte dell'allenatore di Setùbal.