José Mourinho torna a tuonare contro la dirigenza del Manchester United. Intervistato dal canale ufficiale del club, il portoghese spiega: "Il mio CEO (Woodward, ndr) sa cosa voglio da un po' e so che sta facendo il meglio possibile per me. Ci sono ancora alcuni giorni, vediamo che succede. Gli altri club che competono con noi sono molto forti e hanno squadre fantastiche, come Chelsea, Tottenham e Manchester City, o investono in maniera importante come il Liverpool, che sta comprando tutto e tutti. Se non rinforziamo la nostra squadra, sarà una stagione complicata".