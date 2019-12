Intervistato da Four Four Two il manager del Tottenham, José Mourinho, ha parlato del futuro del club inglese in ottica Champions League mandando un messaggio diretto a tutte le teste di serie del sorteggio, Juve compresa.



IL TOTTENHAM FA PAURA - “Chi ha vinto il girone ha paura del mio Tottenham. Penso che nessuna squadra prima nel girone voglia giocare contro di noi agli ottavi. Siamo una delle squadre più forti tra le seconde e a fine febbraio avrò capito meglio la squadra"



L'INIZIO - “L’Inghilterra è un Paese folle che prevede tante gare che lasciano segni sui giocatori e sulle squadre. A fine febbraio però avrò capito meglio i miei giocatori e anche loro mi avranno capito meglio. Alcuni giocatori hanno giocato i loro primi minuti con me. Era importante raccogliere informazioni che normalmente puoi annotare durante la stagione o nella pre-season".



NON MI PENTO - "Sono appena arrivato qui e ho bisogno di capire tante cose. Non mi pento delle decisioni che ho preso, spero che i nostri tifosi capiscano che cosa ho fatto. Preferivo un risultato migliore, ma è andata come è andata”.