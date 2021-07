José Mourinho è pronto ad imbarcarsi sul volo che, domani alle 14, lo farà sbarcare all'aeroporto di Ciampino per iniziare ufficialmente la sua avventura alla guida della Roma. Prima però di fare ritorno in Italia, lo Special One si è concesso a Talksport - per cui è opinionista per Euro 2020 - per dire la sua sulla sfida tra Belgio e Italia. "Se non dico Italia domani atterro e mi uccidono. Quindi devo dire Italia...", ha scherzato l'allenatore portoghese.