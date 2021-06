Mourinho torna a parlare di Eden Hazard accostato alla Roma nelle scorse settimane: "È un giocatore straordinario che si allena in modo terribile - ha detto a TalkSports. Potete solo immaginare cosa potrebbe fare con un atteggiamento super professionale in allenamento. È un ragazzo fantastico e un bravissimo padre di famiglia, sembra non appartenere a questa generazione di giocatori: è molto tranquillo ed è totalmente concentrato sulla famiglia, sui bambini, sui genitori, su un vita molto tranquilla. Ma ogni mattina scende in campo e... non lavora molto. Quando gioca non vedi il riflesso di una settimana di lavoro, vedi solo il riflesso del suo talento. Quando è andato al Real Madrid ho pensato: 'Wow, questo ragazzo andrà nel più grande club del mondo e sentirà questa enorme pressione per essere sempre al top e vincerà il Pallone d'Oro. Ma in termini di forma fisica, velocità, condizione, sarebbe un giocatore molto migliore se si allenasse nel modo giusto. È solo il talento che ha portato Eden dove si trova".