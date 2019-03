José Mourinho aspetta l'occasione giusta per tornare in panchina e intanto, parlando a France Press, ha detto la sua sulla Champions League in corso: "La Juventus e il Barcellona sono le due grandi candidate per la vittoria finale e arriveranno in fondo. Tutti parlano di Ronaldo e Messi, ma io preferisco parlare di Juve e Barcellona, io sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio continua a essere uno sport di squadra. Bianconeri e blaugrana hanno esperienza, talento e un giocatore speciale a testa. Normalmente, dove ci sono questi giocatori speciali, le squadre finiscono per diventare le migliori".