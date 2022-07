José Mourinho scalpita, attende rinforzi ma allo stesso tempo ha deciso di rendere immortale il successo di Tirana, scrive La Repubblica. Appena rientrato a Roma, lo Special One ha fatto tappa da uno dei tatuatori più noti della Capitale per rendere senza tempo il suo legame con le coppe europee: il primo nella storia ad aver vinto Champions, Europa e Conference League. Un traguardo che meritava di rimanere per sempre sulla pelle del tecnico portoghese. Oltre alla Conference Mou ha voluto ricordare il «triplete» di trofei internazionali, trovando spazio pure per i successi dell’Europa League (ha vinto anche la Coppa Uefa con il Porto) e il titolo in Champions League, con l’Inter.