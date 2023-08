José Mourinho non finisce mai di stupire e lancia un messaggio bollente a Pinto e ai Friedkin. Nella foto di gruppo scattata in occasione dell’ultima seduta del ritiro in Algarve, lo Special One ha coinvolto il suo preparatore atletico Rapetti. Mourinho ha lasciato uno spazio vuoto nella foto, facendo finta di abbracciare una “uomo invisibile” (l’attaccante), mentre dall’altra parte il preparatore Rapetti fa lo stesso e come José alza il pollice in segno di approvazione. Coinvolto anche Gianluca Mancini che finge di dargli la mano.



DIFFICOLTÀ - Il messaggio è chiaro: manca l’attaccante, sbrigatevi a comprarlo. Una risposta geniale all'ennesimo obiettivo sfumato (Scamacca) e alle difficoltà per Morata. La Roma oggi ha stretto il mirino su Marcos Leonardo del Santos, ma Mourinho ad oggi può contare solo su Belotti in attacco. E ora il malumore, che vi abbiamo raccontato in questi giorni, è decisamente più chiaro anche per gli scettici.