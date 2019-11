In occasiona della conferenza stampa in vista della gara di Champions League di domani tra Tottenham e Olympiacos, José Mourinho viene pizzicato dai giornalisti inglesi circa la possibilità di portare Zlatan Ibrahimovic a Londra. Piuttosto chiara la risposta del tecnico portoghese che chiude ogni possibilità di vedere lo svedese con la maglia degli Spurs: "Ho un buon rapporto con lui: è un giocatore fantastico e un ragazzo fantastico ma non vedo nessuna possibilità di portarlo qui".



C'E' GIA' KANE - "Abbiamo il miglior attaccante del campionato. Non avrebbe senso prendere Ibrahimovic quando hai ​Harry Kane in squadra" ha proseguito Mourinho come riporta Sky Sport Uk.

L'attaccante svedese non ha ancora svelato nessun dettaglio circa il suo futuro, lasciando ampiamente aperta ogni ipotesi sia in Italia che all'estero. Il Milan e il Bologna sembrerebbero al momento le squadre che, più delle altre, sarebbe pronte ad offrire un contratto a Ibra.