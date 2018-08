José Mourinho, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa prova a chiudere la questione Pogba: "Sono molto soddisfatto di quello che Paul sta facendo attualmente, non potrei essere più contento. Sarà lui il capitano con il Brighton. Non ci siamo mai scontrati e non ha mai avuto multe, a differenza di Martial". Su Matteo Darmian: "E' sempre un'opzione per noi, è un buon giocatore e un professionista fantastico. E' un ragazzo molto amato nel gruppo, quindi per me è una buona notizia se alla fine Matteo resta".