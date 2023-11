"Sono sempre le stesse persone che danno tutto, penso a Cristante o Paredes. Poi c’è gente che si sente confortato dalla superficialità e si riflette nei risultati della squadra. E’ chi mi chiede se può giocare di più ma come fanno a chiederlo dopo una gara così? Non hanno voce, sempre gli stessi rispondono presenti. Punire i giocatori? Lo può fare Guardiola al City, io ho questi non posso cambiarli", con queste parole José Mourinho ha attaccato parte della sua squadra dopo il deludente pareggio contro il Servette. Uno sfogo simile a quello di Praga, ma se possibile ancora più circoscritto. Ovviamente senza fare nomi. Almeno ufficialmente. Perché gli indiziati, almeno alcuni, sembrano chiari. Uno è Aouar. Mou ha negato ma l'algerino ha offerto un'altra prova opaca e per la quarta volta di fila è stato sostituito prima del 60' . Un altro giocatore che trova poco spazio e non è piaciuto a Mou è stato Celik. Ma occhio anche ai subentrati. Furia in panchina per i tanti cross sballati di Spinazzola, male anche Renato Sanches già irritante per l'ingresso nel derby. Mourinho ha ammesso di non potersi "far fuori" i giocatori deludenti, ma quasi sicuramente per molti il minutaggio diminuirà ancora di più.