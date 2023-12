Josè Mourinho è stato ospite del noto podcast dell'ex giocatore del Chelsea John Obi"The Obi One Podcast". Il tecnico portoghese ha raccontato alcuni tratti della sua carriera parlando anche dei cambiamenti che sono avvenuti nel calcio e nell'approccio che è importante avere oggi con i giocatori. Ecco un estratto della sua intervista:"È stato il primo "ragazzo" che me lo ha chiesto. Lui è il mio ragazzo, sai che dico sempre questa cosa, in questo momento a Roma ho i miei ragazzi di 18 anni che hanno giocato la prima partita con me, che stanno crescendo con me. Ma ho anche ragazzi di 40 anni che saranno sempre i miei ragazzi"."Intanto per loro le sessioni di allenamento erano partite. Penso che uno dei problemi di oggi sia che i giocatori percepiscono le sessioni di allenamento come tali. Ai nostri tempi le sentivamo come un momento in cui competere e sviluppare abilità. C'erano ragazzi come Terry, Lampard e gli africani che erano duri da gestire anche per chi arbitrava le partitelle di allenamento, volevano sempre giocare di più"."Si lui sa tutto, si ricorda tutto. Una delle cose che dico oggi anche ai miei ragazzi qui a Roma è che se fossi esattamente lo stesso di come ero in quello spogliatoio del Chelsea, loro non giocherebbero. Perchè c'erano momenti in cui ho distrutto tutto, lettini dei massaggi per aria, ma sapevo che quei ragazzi avrebbero distrutto tutto al ritorno in campo. Lo puoi fare solo con alcune personalità, se lo fai con i ragazzi sbagliati nel secondo tempo non vogliono neanche la palla, si nascondono a vicenda"."Ora mi trovo qui a Roma e mi sto divertendo, è un club di diverso profilo con ambizioni differenti, ma mi piace molto stare qui"."Non lo so, è un qualcosa che riuscivo a creare in ogni squadra, al Tottenham era diverso perchè erano gli anni del Covid e gli stadi erano vuoti, ma è importante l'aiuto del pubblico. Anche loro giocano insieme alla squadra".