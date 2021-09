Domani sarà un’altra partita molto particolare per Josè Mourinho. Come ricorda il Corriere della Sera, il match con lo Zorya sarà il numero 200 per lo Special One nelle competizioni europee. Per il tecnico lusitano, l’esordio nel 2000 sulla panchina del Benfica contro l’Halmstads in Coppa Uefa con un 2-2 che ha estromesso la formazione portoghese dalla competizione. In carriera si è poi rifatto vincendo ben 2 Champions League e una Europa League. Nel dettaglio: 151 partite nella competizione principale, 42 in Europa, 3 in Supercoppa Europea e quella di domani sarà la quarta in Conference. Il bilancio è molto positivo: 112 vittorie, 44 pareggi e 43 ko. In Ucraina l’obiettivo è fare la quarta vittoria in 4 gare, impresa già riuscita con il Chelsea, Real Madrid e il Tottenham.