. La formazione giallorossa giovedì alle ore 21 affronterà lo Slavia Praga per un match che vale tanto in ottica qualificazione. Dopo la seduta di allenamento di questa mattina, aperta per 15 minuti anche ai giornalisti, lo Special One ha parlato in conferenza stampa ai cronisti presenti a Trigoria."Sì, lo penso e non so il perché"."Ndicka gioca domani, ha recuperato. Non abbiamo opzioni in difesa per fare turnover e deve giocare per forza. Con Smalling non c'è nessun piano"."Lukaku giocherà domani. Per noi è importante e, senza Pellegrini e Dybala, diventerà ancora più importante. Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano perché quello che ha fatto lì, vincendo uno scudetto e altre coppe, lo hanno fatto duecento giocatori nella storia dell'Inter. È interessante da vedere perché Lukaku, passato dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister, è un dramma. Calhanoglu, che è andato dal Milan all'Inter, è una meraviglia. Qualche anno fa Cannavaro, così come Vieri, nessun problema. Lukaku alla Roma è diventata una cosa che mi spaventa perché non pensavo significasse così tanto nella storia dell'Inter"."Ho visto tante partite dello Slavia. Quello con lo Sparta e quello che ha fatto per tutte le altre partite. Uno Slavia diverso rispetto al suo stile di gioco. Noi siamo preparati per tutti e due gli Slavia che scenderanno in campo domani. Sono molto bravi nell'organizzazione offensiva, hanno dinamiche ben definite e giocatori di qualità. Anche i difensori costruiscono dal basso e hanno grande sicurezza. È una squadra molto preparata che ha un allenatore che non conosco, ma vedendo giocare la sua squadra, posso dire sicuramente che è un tecnico bravo"."Come ha influito sulla vostra preparazione il fatto che lo Slavia cambia spesso formazione? "Così è più difficile. Abbiamo avuto poco tempo per analizzarli ma lo abbiamo fatto. Hanno tante soluzioni offensive cont anti giocatori che possono giocare. Cambiano spesso e questo crea più difficoltà ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro. È un'ottima squadra che merita di essere rispettata".