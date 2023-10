Nel corso della lunga intervista concessa a Sky nel "Buffa Talks", José Mourinho ha parlato anche del suo futuro facendo capire come, rispetto all'anno scorso in cui già si parlava di addio, un rinnovo di contratto oggi è più che lontano con l'idea di lasciare la Roma che rimane sullo sfondo.



RINNOVO? - "Se resto? Non lo so. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all'Olimpico, con i gesti ho detto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua".