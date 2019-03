José Mourinho si toglie il cappello di fronte a Ivan Rakitic che ieri ha deciso il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Il croato interessa a Juve e Inter ma le parole dello Special rilasciate a BeIn Sport possono essere lette anche come un nuovo affondo verso l'ex Paul Pogba, spesso accusato di stare più sui social che sul campo: ​"Per me è uno dei più sottovalutati nel mondo. E' fantastico a tutti i livelli. Lavora difensivamente per compensare Messi, corre tanto, in fase di possesso è efficace. Ripeto, è uno dei più sottovalutati. Normalmente si parla dei grandi nomi, magari ha bisogno di migliorare l'attività social che ora è molto importante. Non è molto bravo da questo punti di vista, lui è molto bravo sul campo".