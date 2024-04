Mourinho, contatti col Benfica. Ma c'è una condizione

29 minuti fa



Dopo l'esonero della Roma, José Mourinho potrebbe avere già una squadra per la prossima stagione. Come riporta la stampa portoghese, infatti, l'ex tecnico della Roma sarebbe stato contattato dal Benfica intenzionato ad affidargli la panchina, come riportano i quotidiani Il Giorno - La Nazione - QN. Mourinho, però, sarebbe disposto ad accettare solo se l'attuale tecnico del Benfica, il tedesco Roger Schmidt, lascerà di sua volontà il club lusitano.