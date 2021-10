Le parole di Mourinho nel post partita contro il Bodo/Glimt sono un film già visto. Nel finale di gara contro i norvegesi, lo Special One ha nuovamente lanciato un segnale alla società e attaccato i suoi giocatori, specificando che quelle sono le riserve a disposizione e che molto altro non si può fare. "Adesso non mi chiederete più perché non giocano. Non è il 6-1 che mi fa dire qualcosa internamente e che non ho mai voluto dire in modo obiettivo pubblicamente" le sue parole. A qualcuno però queste dichiarazioni non sono suonate nuove. Non è la prima volta che il portoghese rilascia parole di questo tipo. Il 4 marzo 2009, l'allora allenatore dell'Inter, dopo la sconfitta per 3 a 0 contro la Sampdoria in Coppa Italia disse: "Adesso è più chiaro per tutti perché certi giocatori non giocano mai e scelgo sempre gli stessi. E' colpa di tutti ma certe amnesie sono inaccettabili". Un déjà vu dunque. Non un inedito, ma i tifosi interisti hanno terminato l'anno con lo scudetto.