. José, che seguirà gli Europei per SunSport, infiamma i tifosi con un post su Instagram, di bianco vestito, mentre corre per i prati di, incitato da Carlos, preparatore del portoghese e suo fedelissimo: "​Il 6 luglio sta arrivando, grazie Carlito". E quel grazie è ironico, vista la tanta fatica fatta dall'ex Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham. Che comunica anche la data in cui inizierà un nuovo capitolo della sua vita., lo Special One che sta facendo impazzire i supporters romanisti, i quali hanno preso subito d'assalto il profilo social del portoghese: "Daje José", "T'aspettamo", "Nun te fa male che ci servi", "Ti aspettiamo Dio". Insomma, c'è fermento in casa Roma per accogliere il tecnico, che valuterà i giocatori in ritiro e continuerà a dare indicazioni per il mercato. Con Xhaka, per il centrocampo, che resta il preferito.