Grande ritorno di José Mourinho in Champions League. L'allenatore portoghese del Tottenham ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro l'Olympiacos: "Cosa ho detto alla squadra tra primo e secondo tempo? Tra qualche mese lo potrete vedere nel docufilm di Amazon... Stavolta è servita una versione soft di me stesso: la squadra aveva bisogno di un po d'amore per ritrovare equilibrio mentale e non del Mourinho critico, poi abbiamo curato anche qualche dettaglio tattico".