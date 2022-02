Buona parte della Roma non ha preso bene lo sfogo di Mourinho. O meglio non ha preso bene il fatto che quelle parole siano finite in pasto ai media come riportano oggi il Messaggero e Leggo. Si racconta che dopo una sconfitta, i calciatori evitino addirittura di passare davanti al suo ufficio. Insoddisfazione che si allarga anche ad alcune scelte tecniche e metodologie di campo, ritenute ormai sorpassate. Un malcontento non espresso direttamente ai piani alti’ per due motivi: in primis perché non c’è un referente societario con il quale confrontarsi. Pinto viene visto infatti come una figura troppo vicina all’allenatore mentre i Friedkin non entrano per principio sulle questioni tecniche o nei rapporti tra José e squadra. Mourinho, poi, ad oggi è il padrone assoluto di Trigoria e continua ad avere l’appoggio della maggior parte del tifo.