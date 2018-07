Jose Mourinho, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta ai rigori dai Red Devils contro il Milan. IL tecnico portoghese ha parlato di Matteo Darmian, finito nel mirino di Inter e Juventus.



Queste le sue dichiarazioni: "Matteo vuole andare via e credo che quando capita così è giusto che, con una giusta offerta, lo si accontenti. E' giusto che segua il suo istinto. Le proposte ricevute finora per lui, però, non sono vicine all'essere accettate. In quel ruolo non siamo messi benissimo adesso: Valencia è infortunato, Dalot sta recuperando, nessuno dei due sarà pronto per l'inizio del campionato. Young è un'opzione per la fascia destra, ma ora è in vacanza e non so se tornerà prima o meno. Lindelof può essere una possibilità, comincerà ad allenarsi lunedì a Manchester con un mio inviato. Pertanto Matteo partirà soltanto se l'offerta sarà congrua, altrimenti con noi può avere un ruolo importante".