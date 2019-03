José Mourinho difende Maurizio Sarri e spera che l'ex allenatore del Napoli possa restare un altro anno al Chelsea: "Sarri è arrivato in Inghilterra con più di 20 anni di esperienza - spiega Mourinho a BeIN Sports - Penso che sia pronto, la più grande difficoltà è imporre il suo stile di gioco, che è stato il suo modo di far giocare il Napoli. La Premier League è un campionato in cui a volte devi perdere un po' la tua identità per adattarti alle caratteristiche di gioco degli avversari. Lo capirà in poco tempo, la seconda stagione sarà migliore per lui".