Mille panchine non sono da tutti e da nessuno è la sua media punti: 2,11 a partita (in serie A è ancora più alta: 2,20) con 637 vittorie, 205 pareggi e 157 sconfitte. Stiamo parlando di Josè Mourinho. La stagione giallorossa, per ora, è fatta solo di vittorie: una striscia di 4. Nella sua carriera fatta di 1000 panchine, Mou non ha mai iniziato con 5 successi di fila. In questo pensiamo che José non sia cambiato. Di sicuro toccherà ferro se qualcuno avrà il coraggio di riferirgli la statistica in sospetto di gufata.