Da ieri non si parla d’altro, sui social e sui mezzi di informazione. Il ritorno in Italia di José Mourinho dopo 11 anni ha monopolizzato l’interesse di tutti a cominciare dai tifosi della Roma che mai si sarebbero aspettati di ritrovarsi in panchina un signore che ha al suo attivo 25 trofei, tra cui otto campionati, due Champions League e una Europa League. Normale quindi che i supporter giallorossi inizino a sognare in grande, soprattutto dopo un’astinenza di trofei che dura ormai dal 2008. Ma da quando Zaniolo e compagni potranno lottare per scudetto? Forse non da subito, secondo gli esperti, visto che la vittoria giallorossa, nel prossimo campionato, è in quota a 25. Ma, dall’anno dopo, la Roma e Mourinho puntano a dire la loro nella corsa al tricolore tanto che il quarto titolo di campione d’Italia per i capitolini, entro il 2023, si gioca a 9,00. Ma quando si parla del tecnico di Setúbal è impossibile non pensare al Triplete realizzato con l’Inter nel 2010: e allora se si deve sognare, bisogna farlo in grande. Così il bis dell’impresa nerazzurra ma all’ombra del Colosseo, entro il 2024 pagherebbe 500 volte la posta.