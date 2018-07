José Mourinho torna ad elogiare pubblicamente Ivan Perisic. Intervenendo dagli studi di Russia Today, dove è ingaggiato come opinionista per i Mondiali di Russia 2018, l'ex allenatore dell'Inter e manager del Manchester United, ha speso parole importanti per l'esterno croato dei nerazzurri che già la scorsa estate è stato un obiettivo concreto dei Red Devils. Un obiettivo mai tramontato e che al termine del Mondiale potrebbe tornare in auge.



ALA FUORI DAL COMUNE - "Perisic è un tipo di ala differente dagli altri del suo ruolo. Normalmente si giudica un esterno per la sua creatività e la sua velocità, ma lui è anche fisico, eccezionalmente fisico. E nel gioco aereo è fantastico. Vincere quel contrasto aereo servendo l'assist a Mario Mandzukic mettendo quella palla in mezzo ti è possibile solo se sei un giocatore fisico, e sai dominare i difensori avversari. Il modo di andare lì e vincere quel contrasto è stato sorprendente".