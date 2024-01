Mourinho esonerato, Ranieri: 'La Roma perde un condottiero. E su De Rossi...'

Durante la conferenza stampa in vista del match con il Frosinone, l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, parla dell'avvicendamento avvenuto in settimana sulla panchina della Roma, squadra che ha allenato nel biennio 2009-2011 e poi ancora nel 2019, nella quale ha giocato a inizio carriera (1973-74, sei presenze) e per la quale tifa fin da quando è bambino. "Non ho sentito né Mourinho né De Rossi - spiega Ranieri -. Mi dispiace per Mourinho, la Roma perde un condottiero vero che aveva portato il club a vincere un trofeo internazionale e aveva fatto sold out in ogni partita. Arriva Daniele, un figlio di Roma. Gli auguro ogni bene e di conquistare da allenatore ciò che ha ottenuto da calciatore".



FROSINONE - Sul Frosinone: "Una signora squadra con inizio di stagione meraviglioso, hanno corsa, tecnica, geometrie e pressano, non mollano mai. Sarà una gara difficile e dobbiamo stare attenti. Giocano bene, ha tutto e fa tutto alla perfezione non ti lasciano respirare, ci servirà una partita gagliarda perché non sempre possiamo rimontare".



PETAGNA - "E' importante che si sia sbloccato, contiamo su di lui e sta entrando in condizione. Deve lavorare tanto perché ha un fisico imponente, importante aver trovato la via del gol".