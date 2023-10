. Il tecnico portoghese è statoal termine di un acceso diverbio con la panchina brianzola e il tecnico, il culmine di una diatriba iniziata già alla vigilia della gara.- I due allenatori si erano punzecchiati. Ad aprire i giochi Mourinho nella conferenza stampa pre-gara, tornando sulla partita dello scorso 4 maggio (finita 1-1) con l'espulsione dello Special One e la polemica con l'arbitro Chiffi, difeso da Palladino: "L'arbitro è stato perfetto, invece la loro panchina è stata scandalosa per tutte le proteste". Mou ieri così ha glissato gelidamente: "". La risposta del tecnico del Monza è arrivata a pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico, a provare a smorzare la tensione: "".- Missione fallita, perché la tensione si è sentita eccome nel corso della gara. L'episodio che ha acceso la miccianel finale del primo tempo: in occasione del fallo del secondo giallo, la panchina della Roma si è alzata per protestare e lo stesso ha fatto quella del Monza, aprendo un piccolo battibecco tra i due allenatori in campo. "" il messaggio di Mourinho facendo il gesto con la mano. Tensione riproposta al 57', quando un mancato giallo ha riacceso le polemiche dello staff brianzolo. Il culmine all'11' di recupero: altro acceso diverbio tra le due panchine, Mourinho infiamma gli animi facendo due gesti all'indirizzo di Palladino e della panchina del Monza, prima "" e poi ha mimato le lacrime, a dire "" (in foto le immagini da Dazn e Sky Sport). L'arbitro Ayroldi a quel punto ha estratto il rosso per lo Special One, che dunque non sarà in panchina contro l'Inter.- Sulla vicenda è intervenuto poi lo stesso Mourinho a fine partita, parlando a Sky Sport: "Oggi c'è stata una sola panchina a fare show e mettere pressione. Non lo so,. L'anno scorso abbiamo fatto una bella partita a Monza eCritico questo, dopo una partita non è bello parlare in quel modo. io oggi dico che sono una bella squadra, con un allenatore bravo che non meritava la sconfitta".