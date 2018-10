Il tecnico del Manchester United José Mourinho ha accolto con soddisfazione lo slittamento della sua squalifica per le parole pronunciate dopo la partita contro il Newcastle, che gli consentirà di essere in panchina contro il Chelsea: "Non esulterò in modo esagerato per un gol o una vittoria, cercherò di controllarmi e di rispettare i miei vecchi tifosi nel mio vecchio stadio. È solo questo: per il Chelsea e i suoi tifosi ho spazio solo per il rispetto; la mia testa è tutta rivolta al Manchester e quella di domani sarà una partita come tutte le altre".