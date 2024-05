Fenerbache, il candidato presidente: 'Prenderò Mourinho. L'ho incontrato ed esaudirò le sue richieste'

21 minuti fa



Cose turche nel futuro di Jose Mourinho? L'ex allenatore della Roma è in attesa del progetto giusto per ripartire ma di certo le proposte non gli mancano. L'ultima, suggestiva, gli è arrivata dal Fenerbahce.



LA PROPOSTA - Aziz Yildirim, presidente del club tra il 1998 e il 2018, è pronto a tornare in sella e, alle elezioni di giugno, se la vedrà con quello che è stato il suo successore, Ali Koç. Tra programmi e promesse elettorali, Yildirim ha annunciato che, nel caso venisse eletto, porterebbe come allenatore José Mourinho. "Aumenteremo la grandezza del Fenerbahce, vogliamo correggere gli errori commessi. Il Fenerbahçe dovrebbe insistere con i grandi nomi per la panchina. Ho incontrato José Mourinho faccia a faccia la scorsa settimana. Ha accolto con favore ciò che gli ho proposto. I nostri negoziati proseguono. Se sarò eletto, porterò qui Mourinho. Recluteremo i giocatori in base alle sue richieste, ha anche guardato dal vivo la nostra partita contro il Konyaspor. Cosa dico a Mou? Il Fenerbahce ha bisogno di te, tu hai bisogno del Fenerbahce".