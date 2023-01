Prima dell’allenamento di oggi, José Mourinho, lo staff tecnico e la squadra hanno dedicato un sentito ricordo a Gianluca Vialli #ASRoma pic.twitter.com/WyIAeTbwRD — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2023

Il minuto di silenzio che il calcio italiano osserverà prima delle gare del weekend non basta per omaggiare Gianluca Vialli. José Mourinho ha fermato la Roma prima dell'allenamento odierno per dedicare alcune parole al compianto attaccante, scomparso in giornata dopo una lunga battaglia con la malattia. Il ricordo dello Special One, le parole commosse di Lorenzo Pellegrini e di un membro dello staff prima di un sentito minuto di raccoglimento: così i giallorossi hanno omaggiato in forma privata Vialli, il video pubblicato dal club sui social.