Josèha parlato ai microfoni di Dazn dopo il ko dellain casa dellaper 2-1:"La scusa: da giovedì sono passati diversi giorni. Un po’ sfortunati si però.ci è mancata intensità e voglia di entrare per chiudere subito la partita. Non è veroCerto, non meritavamo di perdere: per il secondo tempo fatto sicuramente si pensava che poteva arrivare la rete del successo.- "Sono emozionaleQualcosa è successo, altrimenti non avrei avuto quella reazione.Piccinini mi ha dato il rosso perché gliel’ho ha detto il quarto uomo, Serra.Non voglio entrare nel fatto che lui è di Torino e poi noi giochiamo con la Juve la prossima domenica.Voglio capire se c'è l'audio di cosa mi ha detto.Sono andato poi nei loro spogliatoi: Serra si è dimenticato cosa mi ha detto. Magari in campo è fortissimo,- I 4 cambi hanno dato il loro, abbiamo cambiato proprio la struttura della squadra.invece poi è arrivato il 2-1.ne ho parlato con i ragazzi solo per motivarli. Penso solo partita dopo partita. Ma non riesco a mettere da parte la sfida di oggi".- In conferenza stampa Josè Mourinho è tornato nuovamente sul rosso preso a inizio secondo tempo: "Per me è meglio essere espulso 'bene', prendere la squalifica e fare mea culpa. Quello che è successo oggi mi capita per la prima volta".