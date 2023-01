Dopo Portogallo e Brasile ora José Mourinho è nel mirino della federazione degli Stati Uniti per diventare il nuovo commissario tecnico degli americani, in vista della prossima Coppa del Mondo, che si disputerà proprio tra gli States, il Canada e il Messico. Secondo il tabloid, l'attuale tecnico della Roma è in cima alla lista dei possibili sostituti dell'attuale ct Gregg Berhalter, il cui futuro è incerto dopo lo scontro avuto con il centrocampista Giovanni Reyna. La federazione americana vorrebbe infatti un tecnico esperto per aumentare le speranze di fare bella figura al Mondiale in casa ed è disposta a una maxi-offerta.