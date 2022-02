Borja Mayoral non si ferma. In cinque partite con la maglia del Getafe, l'ex Roma (e Real Madrid) ha segnato tre gol e fatto un assist, collezionando in un mese più minuti che con lo Special One in mezza stagione. Anche ieri, nel pareggio contro il Cadice in trasferta, Mayoral ha messo il pallone in rete su rigore, prima aveva messo la firma anche nel derby contro l'Atletico Madrid.