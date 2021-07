José Mourinho si racconta al canale YouTube della Roma, dieci botta e risposta per svelare qualche aneddoto.



LA CITTA' DI ROMA - "Storia, potenza, passione".



STADIO OLIMPICO - "Fantastico".



VIVERE IN ITALIA - "Non so se posso chiamarlo vivere, perché è dura".



INSTAGRAM - "Divertente".



TIFOSI ROMA - "I miei tifosi".



FORTNITE - "Un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa str...ata. E magari il giorno dopo hanno la partita...".



SETUBAL - "Casa, è l'unica parola con cui posso descriverla. Sono un cittadino del mondo, ma Setubal è casa".



TRE PIATTI ITAIANI PREFERITA - "Potrei dirne trenta. Anche quando vivevo a Londra, i miei ristoranti preferiti erano quelli italiani. Potrei dire piccata al limone, ravioli al pomodoro o tanti altri. Amo il cibo italiano, ma devo stare attento alla forma".



MUSICA PREFERITA - "Son un ragazzo nato nel '63, ero giovane negli anni Ottanta e Novanta, quindi qualunque canzone che arrivi da Bryan Adams, Bruce Springsteen, quella generazione".



SLOGAN - "Daje Roma! Ma devo imparare qualche parola in più. Nel mio staff c'è la persona giusta per insegnarmene".