José Mourinho è intervenuto negli studi di RT per commentare la semifinale del Camp Nou tra Barcellona e Liverpool: “Il Liverpool ha molta forza: Van Dijk è fenomenale. E poi in ogni partita Salah, Firmino, Mané… Segnano, segnano e segnano ancora. Ricordatemi una partita in cui nessuno dei tre abbia segnato. La scorsa stagione hanno giocato la finale, per me hanno il 50% di possibilità di passare: quest’anno sono più forti. Se il Barcellona non avesse Messi direi che il Liverpool è favorito. Ma Messi è Messi. Non dico che Messi è speciale dopo i gol allo United o questa settimana, perché è speciale sempre”.