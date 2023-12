L'allenatore della Roma José Mourinho, ospite a The Obi One Podcast, ha parlato del suo periodo alla guida del Chelsea, con particolare riferimento a Mohamed Salah, attualmente in forza al Liverpool. Queste le sue parole: “Quando la gente dice che ho lasciato andare Salah, dico esattamente il contrario. Ho comprato Salah. Lui stava andando al Liverpool e io ho fatto una guerra per farlo venire al Chelsea. Non voleva aspettare, voleva andare in prestito... poi il Chelsea ha venduto Salah (in prestito alla Fiorentina, ndr), ma non io".