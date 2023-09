Mourinho ha ritrovato il sorriso, ma sa che la strada è lunga. Quella della sua Roma a caccia della zona Champions e della terza finale europea di fila. E la strada è ancora lunga anche per quel che riguarda il possibile rinnovo dello Special One. Che, appunto, è tutto fuorchè impossibile. Mourinho, infatti, a Roma si trova bene e per restare il terzo anno di fila ha rinunciato ai soldi arabi. Tanti. Certo, i limiti dell'Uefa sono un ostacolo grande per le ambizioni di un tecnico abituato a lottare per ben altri obiettivi. Ma, come ha detto Josè recentemente, nella vita si cambia.



CONDIZIONI - E a cambiare devono essere anche altre cose nella Roma per un futuro con Mou. In primis la presenza di almeno un altro dirigente oltre a Pinto in grado di aiutare l'allenatore anche da un punto di vista mediatico. Si è fatto il nome di Totti, resta in ballo quello di Boniek. Non è detto che uno escluda l'altro. Poi i rinnovi: quello di Dybala, quello possibile del prestito di Lukaku (o il riscatto), quello di una Roma che deve crescere anche a livello numerico. Insomma serve chiarezza. Ma ancora di più conta l'empatia. Quella di Mourinho con la squadra e con la tifoseria. Ma anche con i Friedkin con i quali il rapporto resta sereno. Il 7-0 ha dimostrato che tutti sono ancora con lui. E questo conta più di tutto. Per il rinnovo c'è tempo, se ne riparlerà a Natale. O forse anche prima.