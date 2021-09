Mourinho entra subito in clima derby. Dopo la vittoria con l'Udinese il portoghese non ha voluto commentare le differenze delle prime giornate con la squadra di Sarri. Alla domanda su, classifica alla mano, cosa ha avuto la Roma in più della Lazio fino adesso, il lusitano ha commentato: “Non ho visto la Lazio. Ho visto gli highlights, i gol ma non l'ho mai vista. Lo farò domani". Una chiara provocazione.