Mourinho in giro per l'Europa: l'indizio di mercato, ecco dove è stato avvistato

Jose Mourinho è ormai l'ex allenatore della Roma e, dopo l'esonero, ha approfittato del tempo libero per concedersi qualche giorno di relax con la famiglia, in giro per l'Europa. Il portoghese era nella capitale durante Roma-Verona ed è stato intercettato da alcuni tifosi giallorossi in una delle vie dello shopping romano. Lo Special One si è concesso per autografi e selfie e ha ribadito il suo amore per la tifoseria.



IN GIRO - Nella giornata seguente però Mou è stato avvistato a Barcellona. A riportare la notizia è stato "El Chiringuito". In Catalogna, a Mou è stato chiesto se la sua visita avesse a che fare con la scricchiolante panchina di Xavi in casa blaugrana ma il portoghese - che pure ha già lavorato al Camp Nou - ha negato tutto.