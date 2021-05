José Mourinho alla Roma ha incendiato la Città Eterna come non accadeva da anni. Una mossa a sorpresa da parte della famiglia Friedkin che - si legge in una nota - ha voluto dare un segnale forte a tutto l’ambiente giallorosso che ora, con lo Special One in panchina, inizia a sognare. Ma l’uomo del Triplete con l’Inter di Milito ed Eto’o è reduce però da esperienze che si sono concluse con tre esoneri: Chelsea, Manchester United e Tottenham. È anche vero che in tutte queste avventure Mourinho ha portato a casa, complessivamente, cinque trofei: una Premier League, due Coppe di Lega inglese, un Community Shield e una Europa League. C’è quindi il rischio per il tecnico di Setúbal di andare incontro a un altro addio anticipato? Difficile ma non impossibile per gli esperti che vedono l’addio dello Special One a Trigoria, entro Natale, a 9,00.