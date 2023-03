Nuovo appuntamento con le live lunghe di Calciomercato.com: questo lunedì, rigorosamente dalle 18:30 alle 20, Federico Targetti, il direttore Giancarlo Padovan e i loro ospiti sviscereranno tutti i temi proposti dal weekend di campionato appena trascorso e dalla tre giorni di coppe che abbiamo davanti. Spazio ovviamente a Roma-Juve 1-0, con Marcello Chirico, e alla trasferta di mercoledì a Londra del Milan con il nostro inviato Daniele Longo e l'ex rossonero Stefano Eranio, che ha giocato anche in Inghilterra capitanando il Derby County.



Poi ci sposteremo a Napoli da Giovanni Annunziata, per sondare lo stato d'animo della capolista sconfitta in casa per la prima volta in stagione, infine, con gli inviati di Roma, Lazio e Fiorentina, faremo un punto esaustivo sulle gare del giovedì.



