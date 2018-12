"José, torna a casa!". Non pochi i tifosi dell’Inter che, soprattutto via social, hanno invocato il ritorno di Mourinho in nerazzurro, dopo l’addio traumatico al Manchester United. Suggestione non campata in area, se è vero che i trader Snai, solitamente attenti agli sviluppi delle trattative di mercato, la mettono tra le destinazioni più probabili dello Special One da qui al 31 luglio del prossimo anno. Mourinho di nuovo interista è un’opzione che paga otto volte la scommessa. Prima ci sono solo il Real (anche in questo caso sarebbe un ritorno) a 4,00, la nazionale portoghese (5,00) e l’approdo in una qualsiasi squadra del campionato cinese. Malgrado le recentissime, aspre polemiche e una avversione reciproca trasparente, tra le scelte, riporta Agipronews, c’è anche la Juventus, a 10, e sarebbe un matrimonio epocale. Molto più improbabile la Roma, data a 30. E se Mourinho decidesse di prendersi un anno sabbatico? L’ipotesi sul tabellone Snai vale 6,00.