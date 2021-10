José Mourinho non perde occasione per prendere l'Inter come esempio e intervistato da Dazn al termine della sfida contro l'Empoli, il tecnico portoghese della Roma ha evidenziato un confronto tra nerazzurri e giallorossi.



“Sono molto felice di fare giocare Darboe, Calafiori, Zalewski. Vedo le altre squadre che inseriscono sempre giocatori esperti come l'Inter ieri con Dzeko e Vidal, noi invece dobbiamo fare crescere questi ragazzi e la gente deve capire il nostro percorso. Io ero tranquillo dopo quattro vittorie e sono tranquillo anche dopo la sconfitta nel derby. Quello che mi piace veramente che dopo le due sconfitte i tifosi ci hanno dato sempre lo stesso appoggio".