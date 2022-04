Oggi in conferenza stampa, l'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato anche della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali: "Ho la mia opinione basata sulla mia esperienza in Italia e lavorando in altri paesi, ma non la voglio condividere perché non sarebbe etica. Se qualche persona con qualche potere istituzionale mi chiede un’opinione privata, lo farò con piacere. Io sto bene in Italia, non voglio alimentare un giudizio pubblico e non intendo farlo. Mi dispiace molto che l'Italia non sia al Mondiale, come persona che ama questo paese sono dispiaciuto".