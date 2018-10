Cifra tonda. José Mourinho punge la Juventus sul triplete vinto con l'Inter, ma riconosce la forza della grande squadra bianconera. Tuttosport in edicola oggi rivela un curioso retroscena sulla partita di Champions League giocata martedì scorso a Old Trafford.



L'allenatore portoghese del Manchester United ha rivelato: "Nel tunnel che porta agli spogliatoi del nostro stadio ho detto al presidente Andrea Agnelli che questa stagione si apprestano a vincere l'ottavo scudetto consecutivo. Lui mi ha risposto che non gli basta e che vuole arrivare a dieci tricolori di fila".



Lo Special One ha poi aggiunto: "Mi piace come lavora la Juventus. Erano già fortissimi eppure hanno fatto altri quattro grandi acquisti come Cristiano Ronaldo, Bonucci, Emre Can e Cancelo. Puntano al triplete e, se non riusciranno a centrarlo già quest'anno, ci riproveranno l'anno prossimo e così via".

Nei piani dei bianconeri il prossimo colpo di mercato sarà il ritorno di Pogba proprio dal Manchester United.