José Mourinho, manager del Tottenham, parla del suo rapporto con Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool: "Io amico di Klopp? No, non ho mai trascorso del tempo con lui. Nuno è stato mio giocatore, con Brendan ho trascorso un paio di anni nello stesso club. Quando si ha qualcosa in comune e si conosce bene una persona, allora si può dire che è amica. Con Jurgen ci vediamo 5' prima e dopo la partita, cosa potrei dire? È un collega che rispetto, non ho alcun problema con lui e che credo che per lui sia lo stesso".