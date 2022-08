E tralasciamo il modo in cui arrivata, pur coccolando quella giocata diche poi va di corsa a riprendere il pallone in porta perchè la partita a casa sua la voleva vincere, eccome., uscire imbattuti dallo Stadium è comunque un segnale rispetto al tragico passato e tutto il resto. Però io mi godo lo Special One in luxury version,E ce lo immaginiamo, dopo averlo visto quell'orrorifico primo tempo, urlare e scalciare bottigliette negli spogliatoi mentre urla in faccia ai suoiNon è fantasia, è cronaca perchè ce lo ha raccontato lui. Senza alcun pudore, con schietta rudezza, Mou è speciale e unico nel suo genere da questo punto di vista. Te le dice così come sono – non sempre certe, diverrebbe stucchevole e anche noioso, forse - in particolar modo quando deve lanciare segnali chiari ai suoi., che pure fa il gol dell'assoluzione, ha detto chiaro e tondo che. Cioè, al giocatore più prolifico e senza dubbio esplosivo della scorsa stagione ha sibilato: «Ragazzo, o muovi l'Esculapio o quello che arriva ti ruba il posto». Concorrenza spietata basata sulla rapidità d'azione, l'impegno oltre il limite per far crescere i suoi. Un po' alla Top Gun Maverick, quando Mav dice ai suoi: "Agite, non pensate, pensare troppo brucia tempo prezioso".Gode, Mou quando spiega che a Karsdorp può dire "Ciao amico" e mettere Celik. Così come a Spinazzola con Zalewski. D'altra parte. Con l'undici forte ma ricambi deboli arrivi lontano, ma raramente al traguardo. Da questo punto di vista il ko di Gini Wijnaldum è una ferita enorme, però ora arriva Belotti e anche Camara darà una mano.. Non vedevo l'ora. Ho sempre avuto un debole e so bene quanto gli infortuni che ne hanno pregiudicato le ultime stagioni siano stati pesanti e decisivi, col Toro e in Nazionale. Ora però rieccolo, già idolo delle folle per aver respinto ogni offerta pensando solo alla Roma. Non c'è male come inizio, no, non c'è male per niente.